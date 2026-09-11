NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OSI Systems von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das OSI Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 239.55 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das OSI Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.174 OSI Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der OSI Systems-Aktie auf 201.25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 840.12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15.99 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von OSI Systems belief sich jüngst auf 3.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch