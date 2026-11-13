NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Das OSI Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 112.86 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 8.861 OSI Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OSI Systems-Aktie auf 195.95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’736.22 USD wert. Damit wäre die Investition 73.62 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte OSI Systems einen Börsenwert von 3.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch