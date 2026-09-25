NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OraSure Technologies von vor einem Jahr verdient

Die OraSure Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die OraSure Technologies-Aktie an diesem Tag 3.19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 313.480 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’231.97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.20 Prozent angezogen.

Alle OraSure Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 275.52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch