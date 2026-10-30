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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen OraSure Technologies-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem OraSure Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs des OraSure Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 5.13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.493 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79.53 USD wert. Damit wäre die Investition 20.47 Prozent weniger wert.
OraSure Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 280.66 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.
Analysen zu OraSure Technologies Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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