NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem OraSure Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs des OraSure Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 5.13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.493 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79.53 USD wert. Damit wäre die Investition 20.47 Prozent weniger wert.

OraSure Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 280.66 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch