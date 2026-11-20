Heute vor 1 Jahr wurde die OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2.11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47.393 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des OraSure Technologies-Papiers auf 3.61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 171.09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71.09 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte OraSure Technologies einen Börsenwert von 247.70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch