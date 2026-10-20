Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Oracle-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Oracle-Anteile an diesem Tag bei 277.18 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.361 Oracle-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 46.75 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 19.10.2026 auf 129.59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53.25 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 387.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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