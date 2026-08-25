NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 235.41 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Oracle-Aktie investiert, befänden sich nun 4.248 Oracle-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Oracle-Aktie auf 142.45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 605.11 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 605.11 USD, was einer negativen Performance von 39.49 Prozent entspricht.

Insgesamt war Oracle zuletzt 422.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch