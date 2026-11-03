NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 96.15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 104.004 Oracle-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’399.38 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 02.11.2026 auf 119.22 USD belief. Mit einer Performance von +23.99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 394.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch