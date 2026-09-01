NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oracle-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Oracle-Aktie bei 120.93 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 82.692 Oracle-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 12’331.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 149.12 USD belief. Damit wäre die Investition 23.31 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Oracle belief sich zuletzt auf 434.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch