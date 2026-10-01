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Open Text Aktie 241964 / CA6837151068

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Lukrativer Open Text-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Open Text-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Open Text-Aktien gewesen.

Open Text
19.97 EUR 0.00%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit Open Text-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Open Text-Anteile an diesem Tag 62.04 CAD wert. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Open Text-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.612 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 31.91 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.43 CAD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48.57 Prozent.

Der Börsenwert von Open Text belief sich jüngst auf 7.65 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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