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|Profitabler Open Text-Einstieg?
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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in Open Text-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Das Open Text-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Open Text-Papier bei 53.14 CAD. Hätte ein Anleger 1’000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Open Text-Aktie investiert, befänden sich nun 18.818 Open Text-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Open Text-Aktie auf 32.95 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 620.06 CAD wert. Damit wäre die Investition 37.99 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Open Text eine Börsenbewertung in Höhe von 8.23 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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