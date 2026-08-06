ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust hätte eine ON Semiconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ON Semiconductor-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden ON Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ON Semiconductor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 102.31 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die ON Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 0.977 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (76.91 USD), wäre die Investition nun 75.17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24.83 Prozent.
ON Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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