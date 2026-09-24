NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

ON Semiconductor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50.94 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19.631 Anteilen. Die gehaltenen ON Semiconductor-Papiere wären am 23.09.2026 1’454.65 USD wert, da der Schlussstand 74.10 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’454.65 USD entspricht einer Performance von +45.47 Prozent.

Insgesamt war ON Semiconductor zuletzt 28.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch