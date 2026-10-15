ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in ON Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das ON Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ON Semiconductor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11.59 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 86.281 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 73.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’329.59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 532.96 Prozent angewachsen.
Insgesamt war ON Semiconductor zuletzt 29.89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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