NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ON Semiconductor-Papier bei 59.13 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das ON Semiconductor-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.912 ON Semiconductor-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 71.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’204.80 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 20.48 Prozent.

Alle ON Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch