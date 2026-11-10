NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Omnicell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Omnicell-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 178.81 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 5.593 Omnicell-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 208.88 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 09.11.2026 auf 37.35 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 79.11 Prozent verkleinert.

Der Omnicell-Wert an der Börse wurde auf 1.71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch