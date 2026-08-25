Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Omnicell-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Omnicell eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Omnicell-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Omnicell-Anteile an diesem Tag 37.47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, hätte er nun 266.880 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’250.07 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 24.08.2026 auf 34.66 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 7.50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Omnicell belief sich zuletzt auf 1.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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