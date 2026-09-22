NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor 10 Jahren verloren

Am 22.09.2016 wurden Omnicell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 2.625 Omnicell-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 85.12 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 21.09.2026 auf 32.43 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.88 Prozent abgenommen.

Omnicell wurde am Markt mit 1.47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch