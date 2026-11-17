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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Omnicell-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Omnicell-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Omnicell-Anteile bei 33.55 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, hätte er nun 298.063 Anteile im Depot. Die gehaltenen Omnicell-Anteile wären am 16.11.2026 10’563.34 USD wert, da der Schlussstand 35.44 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 5.63 Prozent.
Jüngst verzeichnete Omnicell eine Marktkapitalisierung von 1.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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