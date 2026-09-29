Old Dominion Freight Line Aktie 958822 / US6795801009
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Old Dominion Freight Line-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Old Dominion Freight Line-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Old Dominion Freight Line-Aktie bei 204.57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.489 Old Dominion Freight Line-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 176.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.45 USD wert. Damit wäre die Investition 13.55 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich jüngst auf 35.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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