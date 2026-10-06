NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 146.42 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.830 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Aktie auf 179.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’225.04 USD wert. Das entspricht einem Plus von 22.50 Prozent.

Old Dominion Freight Line wurde am Markt mit 37.25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch