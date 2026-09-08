NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Old Dominion Freight Line-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 149.87 USD wert. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.667 Old Dominion Freight Line-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 124.02 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 04.09.2026 auf 185.87 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 124.02 USD, was einer positiven Performance von 24.02 Prozent entspricht.

Old Dominion Freight Line wurde am Markt mit 38.54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch