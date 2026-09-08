Old Dominion Freight Line Aktie 958822 / US6795801009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Old Dominion Freight Line-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Old Dominion Freight Line-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 149.87 USD wert. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.667 Old Dominion Freight Line-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 124.02 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 04.09.2026 auf 185.87 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 124.02 USD, was einer positiven Performance von 24.02 Prozent entspricht.
Old Dominion Freight Line wurde am Markt mit 38.54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.
Analysen zu Old Dominion Freight Line Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.