Old Dominion Freight Line Aktie 958822 / US6795801009
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Old Dominion Freight Line eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22.99 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.503 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (181.91 USD), wäre die Investition nun 7’913.72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 691.37 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Old Dominion Freight Line bezifferte sich zuletzt auf 37.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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