Old Dominion Freight Line Aktie 958822 / US6795801009
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Old Dominion Freight Line-Anteile an diesem Tag bei 138.93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71.979 Old Dominion Freight Line-Aktien im Depot. Die gehaltenen Old Dominion Freight Line-Anteile wären am 21.09.2026 12’622.18 USD wert, da der Schlussstand 175.36 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 12’622.18 USD, was einer positiven Performance von 26.22 Prozent entspricht.
Old Dominion Freight Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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