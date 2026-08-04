Old Dominion Freight Line Aktie 958822 / US6795801009
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Old Dominion Freight Line eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 203.56 USD. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.913 Old Dominion Freight Line-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’039.13 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Anteils am 03.08.2026 auf 211.52 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3.91 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Old Dominion Freight Line zuletzt 44.18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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