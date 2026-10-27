NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Old Dominion Freight Line-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 184.23 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investierten, hätten nun 5.428 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 990.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 182.47 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0.96 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich jüngst auf 37.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch