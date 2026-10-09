NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor einem Jahr bedeutet

O Reilly Automotive-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen O Reilly Automotive-Anteile an diesem Tag bei 99.72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, befänden sich nun 1.003 O Reilly Automotive-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 86.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.25 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13.75 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte O Reilly Automotive einen Börsenwert von 68.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch