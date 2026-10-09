O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen O Reilly Automotive-Einstiegs gewesen.
O Reilly Automotive-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen O Reilly Automotive-Anteile an diesem Tag bei 99.72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, befänden sich nun 1.003 O Reilly Automotive-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 86.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.25 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13.75 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte O Reilly Automotive einen Börsenwert von 68.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc
|
09.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
02.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 liegt am Dienstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
Analysen zu O Reilly Automotive Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.