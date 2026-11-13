NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 150.614 O Reilly Automotive-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 91.56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’790.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37.90 Prozent erhöht.

O Reilly Automotive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 72.59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch