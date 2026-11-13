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|O Reilly Automotive-Investment im Blick
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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 150.614 O Reilly Automotive-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 91.56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’790.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37.90 Prozent erhöht.
O Reilly Automotive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 72.59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc
Analysen zu O Reilly Automotive Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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