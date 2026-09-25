NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41.70 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.979 O Reilly Automotive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’067.97 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 24.09.2026 auf 86.24 USD belief. Damit wäre die Investition 106.80 Prozent mehr wert.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 69.58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch