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|Lohnende O Reilly Automotive-Anlage?
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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die O Reilly Automotive-Aktie 42.41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das O Reilly Automotive-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.358 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 92.61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 118.36 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte O Reilly Automotive einen Börsenwert von 74.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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