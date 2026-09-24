NOVA Aktie 1072167 / IL0010845571
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24.09.2026 10:02:04
NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NOVA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen NOVA-Einstiegs gewesen.
Am 24.09.2021 wurde die NOVA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NOVA-Papiers betrug an diesem Tag 109.62 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 91.224 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33’363.44 USD, da sich der Wert eines NOVA-Papiers am 23.09.2026 auf 365.73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +233.63 Prozent.
Am Markt war NOVA jüngst 11.78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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