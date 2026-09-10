NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor einem Jahr eingefahren

Am 10.09.2025 wurden NOVA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 278.15 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.360 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 373.85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.41 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 34.41 Prozent gleich.

NOVA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch