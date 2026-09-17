NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden NOVA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 112.47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.891 NOVA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 3’016.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 339.25 USD belief. Damit wäre die Investition um 201.64 Prozent gestiegen.

Am Markt war NOVA jüngst 10.64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch