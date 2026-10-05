NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northern Trust-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Northern Trust-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71.90 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.391 Northern Trust-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 171.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238.39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 138.39 Prozent vermehrt.

Northern Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch