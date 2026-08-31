NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Northern Trust-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Northern Trust-Papier an diesem Tag bei 118.52 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.437 Northern Trust-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Northern Trust-Papiers auf 186.79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’576.02 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57.60 Prozent erhöht.

Am Markt war Northern Trust jüngst 34.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch