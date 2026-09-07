Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Northern Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Northern Trust-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 69.69 USD wert. Bei einem Northern Trust-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 143.493 Northern Trust-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Northern Trust-Papiers auf 186.63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26’780.03 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 167.80 Prozent gesteigert.
Northern Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34.18 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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