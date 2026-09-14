Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Northern Trust-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Northern Trust-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 129.42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.773 Northern Trust-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 189.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146.18 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46.18 Prozent gesteigert.
Northern Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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