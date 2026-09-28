Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Northern Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das Northern Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 111.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 90.009 Northern Trust-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 175.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’817.28 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 58.17 Prozent.
Northern Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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