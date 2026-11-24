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|Profitables Nortech Systems-Investment?
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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nortech Systems von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Nortech Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nortech Systems-Papier bei 9.14 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 109.409 Nortech Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’236.32 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 23.11.2026 auf 11.30 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23.63 Prozent angewachsen.
Nortech Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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