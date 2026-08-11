Nortech Systems Aktie 90009 / US6565531042
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Nortech Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 11.08.2021 wurde die Nortech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nortech Systems-Anteile bei 11.92 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Nortech Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 83.893 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’228.19 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 10.08.2026 auf 14.64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 22.82 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich jüngst auf 43.13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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