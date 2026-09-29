NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Nortech Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9.30 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’075.269 Nortech Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’720.43 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 28.09.2026 auf 10.90 USD belief. Mit einer Performance von +17.20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Nortech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32.13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch