Nortech Systems Aktie 90009 / US6565531042
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Nortech Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Nortech Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9.30 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’075.269 Nortech Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’720.43 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 28.09.2026 auf 10.90 USD belief. Mit einer Performance von +17.20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Nortech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32.13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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