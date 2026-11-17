Am 17.11.2025 wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6.98 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Nortech Systems-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.327 Nortech Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 174.50 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Anteils am 16.11.2026 auf 12.18 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 74.50 Prozent.

Am Markt war Nortech Systems jüngst 30.87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch