NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Nortech Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9.81 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Nortech Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 101.937 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nortech Systems-Aktie auf 10.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’079.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.95 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Nortech Systems eine Marktkapitalisierung von 29.67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch