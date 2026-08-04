NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nortech Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Nortech Systems-Aktie bei 9.84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.163 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nortech Systems-Aktien wären am 03.08.2026 143.19 USD wert, da der Schlussstand 14.09 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43.19 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Nortech Systems eine Marktkapitalisierung von 37.89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch