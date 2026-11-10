NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Die Nortech Systems-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3.48 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2’873.563 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nortech Systems-Papiere wären am 09.11.2026 29’856.32 USD wert, da der Schlussstand 10.39 USD betrug. Mit einer Performance von +198.56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Nortech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31.79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch