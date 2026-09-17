NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordson-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 17.09.2023 wurden Nordson-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 230.79 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Nordson-Papier investiert hätte, hätte er nun 43.329 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nordson-Aktien wären am 16.09.2026 13’389.66 USD wert, da der Schlussstand 309.02 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 33.90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nordson bezifferte sich zuletzt auf 17.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch