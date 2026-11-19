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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Nordson-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Nordson-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 266.96 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37.459 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordson-Papiers auf 322.34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’074.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20.74 Prozent vermehrt.
Nordson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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