Nordson Aktie 957336 / US6556631025
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordson-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Nordson-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 100.57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.994 Nordson-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (316.63 USD), wäre die Investition nun 314.84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 214.84 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Nordson bezifferte sich zuletzt auf 17.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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