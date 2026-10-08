NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nordson-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 234.32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42.677 Nordson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Nordson-Aktien wären am 07.10.2026 13’984.72 USD wert, da der Schlussstand 327.69 USD betrug. Damit wäre die Investition 39.85 Prozent mehr wert.

Der Nordson-Wert an der Börse wurde auf 18.60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch