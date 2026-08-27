Nordson Aktie 957336 / US6556631025
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Nordson-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das Nordson-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 233.54 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 42.819 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’326.45 USD, da sich der Wert eines Nordson-Papiers am 26.08.2026 auf 334.58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43.26 Prozent zugenommen.
Nordson wurde am Markt mit 18.58 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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